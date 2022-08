Si mettono sulle i - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mettono sulle i. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

Significato/Curiosita : Si mettono sulle i

Quello di sinistra, si accantonano quattro bastoncini per volta, fino a che non restano uno, due, tre o quattro bastoncini e si mettono i resti tra l'anulare...

I punti (o puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con mettono; sulle; Vi si mettono in mostra medaglie e trofei; Ci si mettono in scena spettacoli di marionette; Si mettono al bando per arrivare al dunque; mettono su carta il lavoro dei computer; Livorno sulle auto; Si infuocano sulle torte di compleanno; Piegamenti sulle braccia... o ribassi in borsa; sulle teste dei nuotatori e dei DJ; Cerca nelle Definizioni