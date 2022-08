Mattone di spessore ridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mattone di spessore ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAVELLA

Significato/Curiosita : Mattone di spessore ridotto

Copertura con lastre di piombo. lavori di restauro della copertura furono poi eseguiti dai papi niccolò v e gregorio xvi. lo spessore della muratura si rastrema...

Costruzione di solai e controsoffitti. angiola tavella – pittrice italiana carlo antonio tavella – pittore italiano franz tavella – scultore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Costruzione di solai e controsoffitti. angiola tavella – pittrice italiana carlo antonio tavella – pittore italiano franz tavella – scultore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con mattone; spessore; ridotto; Operaio specializzato nella posa di mattone le; mattone lla d oro; Uno che posa le mattone lle; Il motivo ornamentale di piatti e mattone lle; Di piccolo spessore ; spessore sovrapposto; Determinano lo spessore di certe lenti; Cerchio metallico bucato utile per fare spessore ; ridotto apporto di sangue in un area del corpo; È un computer ridotto ; Lo è il metallo che può essere ridotto in lamine senza rompersi; ridotto , scontato;