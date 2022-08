Massimiliano __, allenatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Massimiliano __, allenatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALLEGRI

Significato/Curiosita : Massimiliano __, allenatore

massimiliano alvini (fucecchio, 20 aprile 1970) è un allenatore di calcio italiano, tecnico della cremonese. predilige l'utilizzo del 3-4-1-2. dopo aver...

Cagliari, allegri ci crede, su tuttocagliari.net, 13 marzo 2009. ^ panchina d'oro ad allegri, su repubblica.it, 1º febbraio 2010. ^ esonerato allegri, su cagliaricalcio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

