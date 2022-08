Mangiare, bere e andare a spasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangiare, bere e andare a spasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OZIARE

Significato/Curiosita : Mangiare, bere e andare a spasso

Michelaccio è un'espressione popolare che viene citata spesso nel detto "fare il mestiere del michelaccio: mangiare, bere e andare a spasso" il detto si...

Immaturo e irresponsabile per la sua età, tanto da passare le sue giornate a oziare, cercando di trovare quanto prima il tempo di dedicarsi alle sue più grandi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

