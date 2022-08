I magistrati romani preposti ai banchetti sacri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I magistrati romani preposti ai banchetti sacri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EPULONI

Significato/Curiosita : I magistrati romani preposti ai banchetti sacri

preposti al funzionamento ed al controllo della zecca; in vari municipi, sottoposti al governo di roma, anche durante il principato, i magistrati che...

Voce principale: parabole di gesù. lazzaro e il ricco epulone è una parabola di gesù raccontata solamente nel vangelo secondo luca 16,19-31. è anche conosciuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

