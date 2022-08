La maggioranza basata sulla sola... quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La maggioranza basata sulla sola... quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NUMERICA

Significato/Curiosita : La maggioranza basata sulla sola... quantita

Afferma che, in una elezione a maggioranza, se la preferenza degli elettori può essere rappresentata come un punto lungo una sola dimensione, se tutti gli elettori...

"approssimazione numerica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi approssimazione. l'analisi numerica (detta anche calcolo numerico o calcolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

