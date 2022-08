La località presso Mantova in cui furono giustiziati numerosi patrioti mazziniani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località presso Mantova in cui furono giustiziati numerosi patrioti mazziniani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BELFIORE

Significato/Curiosita : La localita presso mantova in cui furono giustiziati numerosi patrioti mazziniani

Ampliare la sua sfera d'influenza nella penisola in opposizione a quella austriaca che si trovò indebolita. molti patrioti finirono giustiziati, altri esiliati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi belfiore (disambigua). belfiore (belfior in veneto) è un comune italiano di 3 219 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

