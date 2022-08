Induce a entrare in pasticceria anche se non si vorrebbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Induce a entrare in pasticceria anche se non si vorrebbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GOLOSERIA

Significato/Curiosita : Induce a entrare in pasticceria anche se non si vorrebbe

Innamorato. quando ninfabel si accorge che nel villaggio cresce il malcontento, prima che la situazione precipiti induce grande puffo a pensare che per lui sarebbe...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con induce; entrare; pasticceria; anche; vorrebbe; Che induce il sonno; Sostanza che induce una risposta immunitaria; Che induce fastidio; induce il ricco a vivere da povero; I figli destinati ad entrare nell esercito; entrare in un sito col proprio account; entrare ... per il Commissario Montalbano; Rientrare presso la propria abitazione; Paste da pasticceria ; Spezia dai fiori bianchi usata in pasticceria ; Italia, il talent show con ricette di pasticceria ; Accomuna pasticceria ed edilizia; I magistrati romani preposti ai banche tti sacri; anche quelle del Lotto girano; Si chiama anche collo dell utero; Fiume greco famoso anche nella mitologia; vorrebbe quanto posseduto da un altro; Nessuno vorrebbe farlo in nave o in aereo; Il campionato che ogni Nazionale vorrebbe vincere; Tutti vorrebbe ro vincervi; Cerca nelle Definizioni