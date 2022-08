Il gergo tipico di un gruppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gergo tipico di un gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARGOT

Significato/Curiosita : Il gergo tipico di un gruppo

gergo (per certi versi analogo a slang, in inglese, e ad argot, in francese) è un termine usato per definire delle varietà di lingua che vengono utilizzate...

L'argot (ipa: /a.go/) è un registro linguistico proprio di un gruppo sociale, il cui scopo è escludere gli estranei dalla comunicazione, criptando i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con gergo; tipico; gruppo; Il secondo tempo in gergo calcistico; Il caratteristico gergo della malavita parigina; Una triangolazione nel calcio, in gergo ; Fuori moda, in gergo moderno; Un tipico locale di ritrovo orientale; tipico di un despota; Il tipico letto da campeggio; Prodotto da forno abruzzese tipico della Pasqua; gruppo di soldati o schiera di persone riunite; Il gruppo che cantava Only you: The __; Il gruppo di supereroi Marvel con Thor e Hulk; Il gruppo che cantava www.mipiacitu; Cerca nelle Definizioni