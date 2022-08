Francesco Saverio __, storico politico di Melfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Francesco Saverio __, storico politico di Melfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NITTI

Significato/Curiosita : Francesco saverio __, storico politico di melfi

francesco saverio vincenzo de paola nitti (melfi, 19 luglio 1868 – roma, 20 febbraio 1953) è stato un economista, politico, saggista e antifascista italiano...

