Erik __, musicista francese del 900 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erik __, musicista francese del 900. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATIE

Significato/Curiosita : Erik __, musicista francese del 900

Leslie satie, detto erik (ipa: [e'ik sa'ti]; honfleur, 17 maggio 1866 – parigi, 1º luglio 1925), è stato un compositore e pianista francese. personalità particolare...

