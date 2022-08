Era nota per gli oracoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era nota per gli oracoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DELFI

Significato/Curiosita : Era nota per gli oracoli

Lista degli oracoli di delfi. la pizia era la sacerdotessa che presiedeva l'oracolo di apollo a delfi. ci sono più di 500 presunti oracoli sopravvissuti...

Disambiguazione – se stai cercando l'attuale città della grecia, vedi delfi (grecia centrale). delfi (in greco antico: def, delphói) è un importante sito archeologico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con nota; oracoli; __ 5, nota radio privata; Luisa , nota attrice; La redazione del contratto che impegna il nota io; Quella senza piombo è nota come verde; I detti degli oracoli ; Pronunciava gli oracoli a Cuma; Cerca nelle Definizioni