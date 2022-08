Deve esserlo un bel gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve esserlo un bel gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BREVE

Significato/Curiosita : Deve esserlo un bel gioco

De gasperi, che già era presidente del consiglio dal 1945, continua ad esserlo fino al 1953. attraverso un'azione di sviluppo coordinata dallo stato mediante...

breve – valore di una nota musicale. breve – termine araldico. breve apostolico – documento pontificio. breve – segno diacritico.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con deve; esserlo; gioco; Pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol; La carta che non deve mancare in bagno; A volte si deve scegliere tra farlo e lasciare; deve dormire all addiaccio; Curvo come può esserlo il corso di un fiume; Un lavandino può esserlo al pari di un casello; Può esserlo un aiuola... e una rosa; Possono esserlo i sibili; gioco infantile che si fa tenendosi per mano; gioco di carte con sequenze e combinazioni; Un celebre gioco da bambini: __ e ladri; Il tavoliere di un gioco simile agli scacchi; Cerca nelle Definizioni