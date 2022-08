Ha cura dei bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha cura dei bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TATA

Significato/Curiosita : Ha cura dei bambini

Delle liberatorie, ma l'uomo ha recentemente spedito una lettera dove ha annunciato di trovarsi in svizzera in una casa di cura e di non voler più tornare...

tata giacobetti, pseudonimo di giovanni giacobetti (roma, 24 giugno 1922 – roma, 2 dicembre 1988), è stato un cantante, contrabbassista e paroliere italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con cura; bambini; Chi le affida al lupo è ingenuo e noncura nte; Il malato che viene cura to dal medico; Le cura no i commercianti; Lo sono stricnina e cura ro; È di tutto il mondo in una canzone per bambini ; Un celebre gioco da bambini : __ e ladri; I bambini che sostengono lo strascico della sposa; Divertono i bambini e hanno parrucca e naso rosso; Cerca nelle Definizioni