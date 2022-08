Così erano i calzari di Mercurio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così erano i calzari di Mercurio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALATI

Significato/Curiosita : Cosi erano i calzari di mercurio

Intrecciano le dita. chiude il gruppo a sinistra un disinteressato mercurio, coi tipici calzari alati, che col caduceo scaccia le nubi per preservare un'eterna...

Gli ussari alati di polonia (husaria in lingua polacca) furono il corpo militare che costituì il nerbo delle forze di cavalleria dell'esercito del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

