Così e detta l uscita del Regno Unito dalla UE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così e detta l uscita del Regno Unito dalla UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BREXIT

Significato/Curiosita : Cosi e detta l uscita del regno unito dalla ue

dall'ue; il 31 gennaio 2020 (cet) con la brexit avviene l'uscita del regno unito dall'ue. inoltre nel 1973 le isole fær øer, nazione costitutiva del regno...

L'uscita del regno unito dall'unione europea, nota più comunemente come brexit (/brkst, brgzt/; sincrasi formata dall'inglese britain, "bretagna",... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

