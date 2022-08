Coperta di setole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperta di setole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELOSA

Significato/Curiosita : Coperta di setole

L'opistosoma sono grigio-giallognolo chiaro, punteggiati di marrone e nero e coperti di setole bianche; le zampe sono giallo chiaro, con anelli marrone-nero...

Nancy patricia pelosi, nata d'alesandro (baltimora, 26 marzo 1940), è una politica statunitense. speaker della camera dei rappresentanti dal 2007 al 2011...

coperta con vimini... come certe sedie; Pesante coperta ... di fumo e nebbia; Una coperta da riposino; Sottoufficiale di coperta di una nave; Può avere le setole e non è un pennello; Cambiano le setole in sventole; Ispido, coperto di setole ; Un pettine con le setole ;