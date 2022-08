Il Conte di una tragedia di Manzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Conte di una tragedia di Manzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARMAGNOLA

Significato/Curiosita : Il conte di una tragedia di manzoni

Adelchi è una tragedia scritta da alessandro manzoni, pubblicata per la prima volta nel 1822. narra le vicende di adelchi, figlio dell'ultimo re dei longobardi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carmagnola (disambigua). carmagnola (carmagnòla in piemontese) è un comune italiano di 28 163 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

