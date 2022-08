Consentono di far uso dei beni altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consentono di far uso dei beni altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOLEGGI

Significato/Curiosita : Consentono di far uso dei beni altrui

Giuridico (del diritto oggettivo) di una pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare. comporta la facoltà di agire per difendere l’interesse...

Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un sistema di trasporto pubblico non di linea. il servizio di n.c.c. si rivolge a un'utenza specifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con consentono; beni; altrui; consentono le trasmissioni transoceaniche; consentono la diagnosi di una malattia; consentono di fare i più lunghi salti; consentono rapidi viaggi; Può essere di persona o di beni ; Garanzia che riguarda beni immobili; Prediletto, beni amino; Lo pagano alla dogana beni gni e Troisi; Chi è geloso della gioia altrui ; Si perde quando ci si scredita agli occhi altrui ; Caderci significa perdere favore e stima altrui ; Disturbo linguistico di chi ripete parole altrui ; Cerca nelle Definizioni