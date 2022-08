Comune di Parigi su cui sorge parte de La Défense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune di Parigi su cui sorge parte de La Défense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NATERRE

Significato/Curiosita : Comune di parigi su cui sorge parte de la defense

889863; 2.244365 la défense è un distretto composto da grattacieli di uffici, condomini e centri commerciali, che sorge su parte dei comuni di nanterre, courbevoie...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con comune; parigi; sorge; parte; défense; L hanno in comune pistola e stoviglie; Area d origine della tigre più comune ; Più comune mente chiamato mais; Il nome comune dell asbesto; Il nome dato a ciascuno dei tre obelischi egizi a Londra, parigi e New York; Educazione ed eleganza a parigi fra; I giardini più famosi di parigi vicino al Louvre; Andare a parigi ; Città turca che sorge nell Anatolia centrale; Una ninfa delle sorge nti; Quella di Stendhal insorge ... per colpa dell arte; Fiume alla cui foce sorge New York; parte mediana del dente; Capitale da cui parte una famosa gara di rally; Programma spaziale USA cui parte cipò Buzz Aldrin; Apparte nente adatto; Cerca nelle Definizioni