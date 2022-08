Comprende il Gargano e le Colline Metallifere toscane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende il Gargano e le Colline Metallifere toscane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Comprende il gargano e le colline metallifere toscane

Della toscana al vesuvio e alle colline beneventane in campania, e l'antiappennino adriatico, presente in puglia con le colline delle murge e il gargano. le...

Costituiscono l'antiappennino adriatico e tirrenico. è inoltre usato il termine "preappennino", come sinonimo di "antiappennino", ma anche di "subappennino". alcuni...