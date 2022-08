Si chiede a chi è competente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiede a chi è competente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARERE

Significato/Curiosita : Si chiede a chi e competente

Indigeni, chiede da mangiare, un alloggio e propone di pagare con le banconote che ha al seguito. gli indigeni lo guardano e si mettono a ridere. ovviamente...

Acquisire il parere di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere con cognizione di causa. il parere acquisto nel corso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

