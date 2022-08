Chi lo dice, evita una ripetizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo dice, evita una ripetizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosita : Chi lo dice, evita una ripetizione

Di andare al ballo di fine anno. evita aimee durante la scuola e quella notte va a casa di cassidy, ma lei gli dice che non hanno futuro insieme e gli...

L’idem (italian derivatives market) è un mercato finanziario in cui sono negoziati contratti che per loro natura "derivano" il proprio valore da attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con dice; evita; ripetizione; Si dice di piano ingegnosissimo; Si dice di manovra a tenaglia; Un codice formato da cinque cifre; Indice da epidemie; evita re con scaltrezza; evita monopoli di mercato: legislazione __ ing; Sistema che evita di dover sbrinare il freezer; Le evita no le cerniere; Evita una ripetizione ; Inutile ripetizione di un concetto con parole diverse; La ripetizione di un vaccino; La figura retorica della ripetizione ; Cerca nelle Definizioni