Caso che può accadere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caso che può accadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Caso che puo accadere

Dell'interlocutore, altri nascono per indicare una realtà che non possiede nome. questo può accadere perché una parola non è mai stata creata, oppure perché...

Il termine sintomo (dal greco sµptµa, symptoma, 'evenienza', 'circostanza', a sua volta derivato da sµppt, sympipto, 'cado con', 'cado assieme')...