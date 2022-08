La capacità di condividere i sentimenti di un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capacità di condividere i sentimenti di un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMPATIA

Significato/Curiosita : La capacita di condividere i sentimenti di un altro

Bisogni fondamentali dell'altro. il contrario di 'empatia' è 'dispatia' ovvero l'incapacità o il rifiuto di condividere i sentimenti o le sofferenze altrui...

Disambiguazione – se stai cercando l'album di antonella ruggiero, vedi empatia (album). l'empatia è la capacità di comprendere stato d'animo, comportamenti ed emozioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

