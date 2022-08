Il calibro di una grossa pistola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calibro di una grossa pistola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRENTOTTO

Significato/Curiosita : Il calibro di una grossa pistola

La desert eagle è una pistola semi-automatica di grosso calibro (.357 magnum, .41 magnum, .429 de, .440 cor-bon, .44 magnum e .50 action express) azionata...

Disambiguazione – "trentotto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 38 (disambigua). trentotto (cf. latino duodequadraginta, greco t... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

