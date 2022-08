Cade dal pendio quell incapace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cade dal pendio quell incapace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRANA

Significato/Curiosita : Cade dal pendio quell incapace

Riferito quasi sempre a una corsa, anche in senso metaforico, magari lungo un pendio, di un soggetto talmente veloce da rischiare di rompersi il collo in caso...

Con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l'azione della forza di gravità. con lo stesso termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con cade; pendio; quell; incapace; Caso che può accade re; Un incarico accade mico; Proposta a scade nza che può preludere a una guerra; Gesto aggressivo per allontanare o far cade re; Bonus ottenuto oltre allo stipendio ; Crescita di stipendio ; Indennità integrativa dello stipendio ; Il minimo dispendio di energie dell organismo; quell o del Belvedere si conserva in Vaticano; quell o reale è un anitra; Anche quell e del Lotto girano; Costruzione come quell a in cui si suicidò Hitler; Timoroso e incapace di prendersi responsabilità; incapace come un personaggio di Italo Svevo; Dubbioso e incapace di decidere; È incapace di mentire; Cerca nelle Definizioni