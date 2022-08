Brillano di luce riflessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brillano di luce riflessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANETI

Significato/Curiosita : Brillano di luce riflessa

Oscure e le regioni h ii; altre, come le nebulose a riflessione, brillano della luce emessa da una stella che transita al loro interno, come ngc 1435...

Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

