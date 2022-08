Borgo medievale del Senese interamente cinto da mura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Borgo medievale del Senese interamente cinto da mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MONTERIGGIONI

Significato/Curiosita : Borgo medievale del senese interamente cinto da mura

Lucignano: borgo medievale ancora interamente cinto da mura, monumenti medievali e rinascimentali sansepolcro: monumenti di epoca medievale e rinascimentale...

Rifugiarono a monteriggioni, assediato, ma invano, dai fiorentini. in seguito alla peste del 1348 - 1349 i senesi decisero di far risiedere a monteriggioni un capitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

