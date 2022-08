È Bob per gli amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È Bob per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROBERT

Significato/Curiosita : E bob per gli amici

Alternata tra spazi televisivi e cinema, rimane conosciuto soprattutto per i suoi programmi orientati alle famiglie, come gli amici di papà, america's funniest...

robert – variante del nome proprio di persona roberto georges robert – ammiraglio francese géraldine robert – cestista francese joël robert – pilota motociclistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

