Li bloccano le asole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li bloccano le asole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOTTONI

Significato/Curiosita : Li bloccano le asole

bottoni – plurale di bottone alessandro bottoni – triatleta italiano piero bottoni – architetto, politico e accademico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con bloccano; asole; bloccano i traghetti in porto; bloccano le auto parcheggiate dove è vietato; bloccano le navi in secca; Gli emostatici bloccano le emorragie; Quella al tornasole indica il pH di una sostanza; È lungo nel girasole ; C è quello di girasole ; Quello del girasole è molto lungo; Cerca nelle Definizioni