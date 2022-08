Bacche nel misto bosco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacche nel misto bosco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIRTILLI

Significato/Curiosita : Bacche nel misto bosco

Sempreverde, le cui bacche sono commestibili ed utilizzate per produrre una marmellata. una leggenda dice che mangiare le bacche di questo arbusto rende...

Il mirtillo è il nome comune dato alla bacca di colore blu, ottenuta da diverse varietà della sezione myrtillus del genere vaccinium e inclusa nella categoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con bacche; misto; bosco; Si comanda a bacche tta; La bacche tta utilizzata per gli incantesimi; __ spinoso, pianta dalle bacche utili alla salute; Piccole e succulente bacche bluastre; Il ritmo musicale misto di rock e di calypso; La salsa col bollito misto ... di Daniele Luttazzi; Nel tennis può anche essere misto ; Quello di pesce può essere misto ; Un bosco di sempreverdi; Cambiano posto in bosco ; Un bosco resinoso; Luogo aperto in un bosco ; Cerca nelle Definizioni