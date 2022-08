Arnese per dissodare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese per dissodare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VANGA

per bestiame, giogo per buoi, fucili da avancarica, aratri, rastrelli, forcine, cappelli da pastore, organetti tipo "dù bott", attrezzi per dissodare...

Baba vanga, (in bulgaro: ), nata vangelija pandeva dimitrova (in bulgaro: ) e coniugata gušterova (in bulgaro: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

