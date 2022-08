Antico chiosatore di testi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico chiosatore di testi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCOLIASTE

Significato/Curiosita : Antico chiosatore di testi

Letteraria di didymus chalcenterus. a volte si può trovare il termine chiosatore inteso quasi come sinonimo. ^ le muse, vol. 4, novara, de agostini, 1965...

scoliaste è il termine coniato nell'antichità per indicare chi interpretava o esponeva (annotando) antichi testi classici. fu una figura diffusasi particolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con antico; chiosatore; testi; antico militare giapponese; San Francesco D Assisi ha scritto il loro Cantico ; L uomo più... antico ; antico paludamento; Così è la flora intesti nale; Lo è chi ha un blocco intesti nale; Racchiude gli intesti ni; Dimostrare, testi moniare; Cerca nelle Definizioni