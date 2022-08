Lo allunga chi ha fretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo allunga chi ha fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PASSO

Altre definizioni con allunga; fretta; Veicolo pesante con braccio allunga bile; Sorcide dal muso piuttosto allunga to e appuntito; Un quadrato allunga to; Antico vaso di forma allunga ta con due manici; Le vocali in fretta ; Capace di decidere e agire in fretta ; Lo facilita la fretta ; Recarsi con gran fretta ; Cerca nelle Definizioni