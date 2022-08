Agire per chi è in difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agire per chi è in difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AIUTARE

Significato/Curiosita : Agire per chi e in difficolta

Attoniti i familiari cercano di agire come convenuto ma hanno difficoltà e per tommaso, ateo convinto, un figlio prete è un duro colpo. mentre finge di...

Funzioni. a volte queste persone o animali immaginari hanno lo scopo di aiutare e collaborare con il piccolo, altre volte gli permettano di portare avanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

