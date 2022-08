Viene talvolta soprannominato il cane poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene talvolta soprannominato il cane poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPINONE

Significato/Curiosita : Viene talvolta soprannominato il cane poeta

Compagnia del barboncino, a cui talvolta si rivolgeva chiamandolo "signore", o lo riprendeva dicendo "tu, umano" quando il cane si comportava male; cambiò...

Quasiparticella, vedi spinone (fisica). disambiguazione – se stai cercando l'omonimo comune in provincia di bergamo, vedi spinone al lago. lo spinone italiano è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con viene; talvolta; soprannominato; cane; poeta; Chi li perde, sviene ; Simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela; Il malato che viene curato dal medico; Gemma che viene dal mare; Gioioso... talvolta brillo; talvolta supera la fantasia; Giubbotto in pelle talvolta con borchie o cerniere; talvolta copre anche gli occhi; Mario soprannominato Re della sceneggiata; L Elvis soprannominato il Re del Rock; Ivan __, pallavolista soprannominato lo Zar; Stato degli USA soprannominato Old Line State; Un piccolo cane di origini giapponesi; Dove riposa il cane ; Il cane Argo lo riconobbe dopo vent anni; cane strini di pasta sfoglia ripieni fra; Il poeta veronese autore di Monte Circello; Il poeta delle Metamorfosi; Prendere tra gli artigli... detto da un poeta ; Molto profonde per il poeta ; Cerca nelle Definizioni