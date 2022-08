Tumore che può essere di Hodgkin o non Hodgkin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tumore che può essere di Hodgkin o non Hodgkin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LINFOMA

Significato/Curiosita : Tumore che puo essere di hodgkin o non hodgkin

di hodgkin (un tempo denominato linfogranuloma di hodgkin, malattia di hodgkin o morbo di hodgkin), abbreviato con la sigla lh, è una neoplasia che interessa...

Ascrivibili a due categorie principali di linfomi: linfoma di hodgkin (hl); linfoma non-hodgkin (nhl). i linfomi non-hodgkin costituiscono circa il 90% dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

