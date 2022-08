Il tono con cui avere una serena discussione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tono con cui avere una serena discussione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PACATO

Significato/Curiosita : Il tono con cui avere una serena discussione

È il giovane poeta ivan nikolaevic ponyrëv ( ë), detto bezdomnyj ( in russo significa "senza casa"). la discussione verte...

Autori si conosce il nome (eumenio, nazario, claudio mamertino e latino pacato drepanio), altri sono anonimi. a questi fu aggiunta la gratiarum actium... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

