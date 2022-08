Superbia, tracotanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superbia, tracotanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Greca e della letteratura greca. significa letteralmente "tracotanza", "eccesso", "superbia", “orgoglio” o "prevaricazione". si riferisce in generale...

Alla quale egli in precedenza aveva sempre risposto di no con stizzita protervia, finalmente si "scioglie" e tra le lacrime gli sussurra un laconico sì...