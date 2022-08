Storia fantastica non comprovata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storia fantastica non comprovata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEGGENDA

Significato/Curiosita : Storia fantastica non comprovata

O dallo spagnolo acabar, "terminare") denota la figura storicamente non comprovata di una donna che si incaricava di portare la morte a persone di qualunque...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi leggenda (disambigua). la leggenda è un tipo di racconto molto antico, come il mito, la favola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con storia; fantastica; comprovata; Persona appassionata di film e storia del cinema; Il fine desiderato per ogni storia ; Fu la prima linea ferroviaria della storia , in Inghilterra; L abate che scrisse la storia di Manon; fantastica , immaginaria; Chi fantastica troppo... li costruisce in aria; fantastica leggenda eroica o soprannaturale; Narrazione fantastica ; Cerca nelle Definizioni