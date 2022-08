La stanza blindata all interno della banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stanza blindata all interno della banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAVEAU

Significato/Curiosita : La stanza blindata all interno della banca

Consegna di cibo davanti alla banca. muovendosi furtivamente tra i cunicoli d'aerazione, gandía raggiunge una stanza blindata segreta dotata di un vastissimo...

Un caveau (dal francese cave, "cantina") è uno spazio creato per custodire oggetti e documenti di considerevole valore, importanza o segretezza. con il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con stanza; blindata; interno; della; banca; Delimitano la stanza ; Dolce coperto da sostanza viscosa e zuccherosa; Sostanza stimolante nella Red Bull; Un secondo piano ricavato dentro una stanza ; La speciale auto blindata del Pontefice; L’auto blindata del Pontefice; Ha una stanza blindata ; Una stanza blindata ; Farcitura all interno di un alimento; Lo spazio interno riservato al guidatore; Regolano il flusso di sangue all interno del cuore; Sporca l interno dei camini; Il custodire le uova della gallina; Zona della città lontana dal centro; Il nome della donna amata da Cyrano; Principe di Galilea e cavaliere della 1° crociata; Il nome della mamma di Richie Cunningham; Locale sotterraneo di una banca fra; Una banca svizzera; Quello informativo spiega un investimento in banca ; Era la sigla di una banca ; Cerca nelle Definizioni