Scendere di quota lentamente, restando orizzontale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scendere di quota lentamente, restando orizzontale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLANARE

Significato/Curiosita : Scendere di quota lentamente, restando orizzontale

L'italia, pur restando neutrale, era in cerca dei migliori vantaggi territoriali in cambio di un proprio intervento: l'8 aprile 1915 offrì di affiancare...

Definisce grafo planare un grafo che può essere raffigurato in un piano in modo che non si abbiano archi che si intersecano. ad esempio sono planari i seguenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Un palco da cui si rischia di scendere alquanto pesti; Un intimazione a scendere ; Si dice per far scendere ; scendere su candide piste; quota in scadenza; Ribassi delle quota zioni; Regime fiscale con aliquota unica ing; Si usano ad alta quota ; Sbolle lentamente ; Sfilano lentamente lungo le strade della città; Gustare lentamente ; Cade lentamente ; Si dà prestando attenzione; Il disbrigo delle proprie mansioni restando a casa; Né verticale né orizzontale ; Superficie orizzontale parallela al pavimento; Quello stradale può essere anche orizzontale ; Tipo di pianoforte orizzontale ;