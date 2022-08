Sarcastico, sferzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sarcastico, sferzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORDACE

Significato/Curiosita : Sarcastico, sferzante

Difficile vecchiaia dello scrittore), un severo, sarcastico e irriverente cronista delle vanità, sferzante contro ogni ipocrisia e crudeltà umana, nonché...

Gaio memmio soprannominato mordace (in latino: gaius memmius mordax; prima del 130 a.c. – roma, 100 a.c.) è stato un politico romano, zio del gaio memmio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con sarcastico; sferzante; Lo è il risolino del sarcastico ; Un termine sarcastico per indicare il Belpaese; Concedersi... detto in tono sarcastico ; sarcastico ... in modo corrosivo!; Un opera sferzante ; Opera sferzante ; sferzante presa in giro; Una sferzante presa in giro; Cerca nelle Definizioni