Richiede uno shampoo specifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiede uno shampoo specifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORFORA

Significato/Curiosita : Richiede uno shampoo specifico

Opportuno lavare la palpebra colpita con un sapone o uno shampoo delicato e non irritante, ad esempio uno shampoo per bambini, per agevolare la rimozione delle...

La valle della provincia di pistoia nominata val di forfora, vedi svizzera pesciatina. la forfora è una patologia del cuoio capelluto, macroscopicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con richiede; shampoo; specifico; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Quanta pazienza richiede ... uno scocciatore; Non richiede metrica; Teorema che non richiede dimostrazione; Si accende dopo aver fatto lo shampoo ; Insieme allo shampoo ; S accende dopo lo shampoo ; Bottiglia di detergente liquido, shampoo , ecc; Parole di significato più specifico rispetto ad altre; Settore specifico di ospedale o supermercato; Misurano il peso specifico o la densità di liquidi e solidi; Intervento specifico per perdere peso;