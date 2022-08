Rappresenta in scala un progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresenta in scala un progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLASTICO

Significato/Curiosita : Rappresenta in scala un progetto

Nella quale k rappresenta il livello di civiltà della scala e w i watt utilizzati. secondo questo metodo la civiltà umana sarebbe ad un livello di 0,724...

Con il termine plastico ci si può riferire a: plastico – modello di studio architettonico plastico – materiale esplodente, di solito confezionato in candelotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

