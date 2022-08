Quanto dovuto per una prestazione professionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quanto dovuto per una prestazione professionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ONORARIO

Significato/Curiosita : Quanto dovuto per una prestazione professionale

Nome di compenso od onorario. oltre all'onorario (cioè il dovuto per la prestazione professionale) nella fattura possono essere comprese anche varie voci...

Il compenso in essa recato è spesso genericamente definito come onorario ovvero onorario professionale. la parcella per tutti i liberi professionisti è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

