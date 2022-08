Proposta a scadenza che può preludere a una guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proposta a scadenza che può preludere a una guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ULTIMATUM

Significato/Curiosita : Proposta a scadenza che puo preludere a una guerra

Degni di nota. questa inedita sinergia sembra dover preludere ad un miglioramento dei rapporti. una conferma viene dall'attivazione della prima linea municipale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ultimatum (disambigua). per ultimatum (termine latino, adattato raramente in ultimato), nel diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con proposta; scadenza; preludere; guerra; Dire no a una proposta ; Una proposta fra collezionisti; Si pongono per bloccare la proposta ; La proposta di un prodotto; Quota in scadenza ; Sugo di lunga scadenza : __ di pomodoro; Si rinnova alla scadenza ; Posticipazione di una scadenza ; Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra ; Film di Oliver Stone sulla guerra del Vietnam; Lo stato di chi è catturato durante una guerra ; Veloce nave da guerra ; Cerca nelle Definizioni