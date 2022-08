Lo è per esempio il bismuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è per esempio il bismuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METALLO

Significato/Curiosita : Lo e per esempio il bismuto

Simile al tellurio e al bismuto e si trova nei minerali di uranio. questa sostanza radioattiva si scioglie facilmente in ambiente acido ed è difficilmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi metallo (disambigua). il metallo (anche "metalli elementari" ) è un elemento chimico che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con esempio; bismuto; Intercettare, ad esempio le onde radio; Ne è un esempio Chi vivrà vedrà; Un folto gruppo, ad esempio di ammiratori; Lo è per esempio la Giara di Gesturi in Sardegna; Il bismuto in laboratorio; Simbolo del bismuto ; Simbolo chimico del bismuto ;