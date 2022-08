Un particolare tipo di fecondazione artificiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un particolare tipo di fecondazione artificiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ETEROLOGA

Significato/Curiosita : Un particolare tipo di fecondazione artificiale

La fecondazione artificiale o fecondazione assistita è il processo col quale si attua l'unione dei gameti artificialmente, con l'osservazione al microscopio...

Genetico ereditato da coloro che intendono allevarlo. la fecondazione eterologa si verifica, invece, quando il seme oppure l'ovulo (ovodonazione) provengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

